انتهت يورو 2020 – سلوفاكيا (0)-(5) إسبانيا.. السويد (3)-(2) بولندا.. نهاية المباراتين

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 17:40

كتب : FilGoal

إسبانيا - بولندا - مونديال اليد 2021

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من يورو 2020.

ترتيب المجموعة الخامسة الحالي:

1-السويد: 7 نقاط.

أخبار متعلقة
تشكيل يورو 2020 – أزبليكويتا يبدأ وعودة بوسكيتس مع إسبانيا.. وهامشيك يقود سلوفاكيا تشكيل يورو 2020 – تغيير وحيد للسويد وعودة كريتشوفياك لوسط بولندا روبرتسون يوجه رسالة مؤثرة للشعب الاسكتلندي بعد توديع يورو 2020

2-إسبانيا: 5 نقاط.

3-سلوفاكيا: 3 نقاط.

4-بولندا: نقطتان.

_ _ _

سلوفاكيا ضد إسبانيا (0-5)

نهاية المباراة بفوز إسبانيا بخماسية

ق. 73 جوووول خاااامس. كوتشكا يسجل الخامس في مرماه بالخطأ.

ق. 67 جووول راااابع عن طريق فيران توريس من أول لمسة.

ق. 65 فيران توريس يشارك بدلا من ألفارو موراتا.

ق. 55 جووووووول ثاااالث. عرضية من خوردي ألبا، قابلها سارابيا بتصويبة في المرمى مباشرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووول ثااااني لـ إسبانيا. بعد العديد من المحاولات. ركنية أبعدها الدفاع، وأعادها بيدري بطولية إلى جيرارد مورينو الذي أرسل عرضية، قابلها إيمريك لابورت برأسية في المرمى.

ق. 30 جوووول أووول لإسبانيا. تصويبة قوية من بابلو سارابيا في العارضة ودوبرافكا يسجلها في مرماه بالخطأ.

ق. 23 تصويبة من موراتا، يتصدى لها دوبرافكا إلى ركنية.

ق.19 إسبانيا تهدر مجددا! عرضية من أزبليكويتا تمر أمام بيدري بغرابة شديدة داخل الست ياردات.

ق. 18 أووه طولية من بيدري تمر أمام سارابيا بغرابة.

ق. 11 أوووه دوبرافكا يتصدى لركلة الجزاء من موراتا.

الحكم يحتسب ركلة جزااء لإسبانيا بعد عرقلة كوكي.

ق. 10 العودة لتقنية الفيديو لاحتمالية احتساب ركلة جزاء لـ إسبانيا.

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

السويد ضد بولندا (3-2)

نهاية المباراة بفوز السويد

ق. 93 الثااااالث لـ السويد عن طريق فيكتور كليسون.

ق. 88 عرضية في اتجاه المرمى وأولسن يتألق ويتصدى لها بصعوبة.

ق. 83 جوووول التعااادل لـ بولندا عرضية استلمها ليفاندوسكي ويسدد مسجلا الثاني لبولندا.

ق. 54 التعااااادل لـ بولندا والفيديو يلغي الهدف.

ق. 61 جوووول أووول لبولندا عن طريق روبيرت ليفاندوفسكي بتصويبة رااائعة في المقص.

ق. 59 جوووول ثاااني للسويد عن طريق إيمير فورسبرج أيضا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 16 ماذا أهدرت يا ليفاندوفيسكي! ركنية قابلها ليفاندوفيكي برأسية في العارضة وترتد الكرة له ليتابعها برأسية جديدة في العارضة أيضا.

ق. 2 جووول أوووول. إيميل فورسبرج يسجل الأول بعد انطلاقة داخل منطقة الجزاء وتصويبة أرضية في المرمى.

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

يورو 2020 سلوفاكيا إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ونجحت خطة ستوكهولم 28 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 – ساني أساسي مع ألمانيا.. والمجر تحافظ على قوامها 37 دقيقة | يورو 2020
النطحة الإسبانية 38 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 - تغييران لـ البرتغال أمام فرنسا.. وبرونو على مقاعد البدلاء 40 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 - فرنسا تهاجم بالقوة الضاربة أمام البرتغال 50 دقيقة | يورو 2020
يورو 2020 – أكبر عدد ركلات جزاء مهدرة في تاريخ البطولة ساعة | يورو 2020
مران الأهلي - هاني يشارك في التدريبات كاملة.. وبيكهام ينتظم ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الرحلة مستمرة.. ويلبيك يجدد تعاقده مع برايتون ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك