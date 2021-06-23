تشكيل يورو 2020 – أزبليكويتا يبدأ وعودة بوسكيتس مع إسبانيا.. وهامشيك يقود سلوفاكيا

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 17:20

كتب : FilGoal

موراتا يحتفل بهدف إسبانيا الأول في بولندا

يبدأ سيزار أزبليكويتا كأساسي مع إسبانيا لأول مرة في البطولة، فيما يستمر تواجد ألفارو موراتا في الهجوم.

أعلن لويس إنريكي مدرب إسبانيا، تشكيل فريقه لمواجهة سلوفاكيا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من يورو 2020.

تشكيل إسبانيا شهد تواجد ألفارو موراتا في الهجوم للمباراة الثالثة على التوالي، فيما يعود سيرخيو بوسكيتس لوسط الملعب.

أخبار متعلقة
إنريكي: مرتبط بتعاقد مع إسبانيا حتى نهاية كأس العالم فان دير فارت: أريد مواجهة إسبانيا التي لا تمتلك شيئا.. وكوكي: أعرفك من هدف إنيستا تقرير: يونايتد اقترب من ضم مدافع إسبانيا لاعب إسبانيا: لا نشعر بالسعادة.. وسنقاتل للتأهل لربع النهائي

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حارس: أوناي سيمون.

الدفاع: خوردي ألبا – إيمريك لابورت – إريك جارسيا – سيزار أزبيليكويتا.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – بيدري – كوكي.

الهجوم: جيرارد مورينو – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا.

ويبدأ ماريك هامشيك مع سلوفاكيا أمام إسبانيا، فيما يقود أوندريه دودا الهجوم.

وجاء تشكيل سلوفاكيا كالتالي:

حارس: مارتن دوبرافكا.

الدفاع: توماس هوبوشان – ميلان إشكرينيار – لوبو شيتكا – بيتر بيكاريك.

الوسط: ياكوب هرومادا – يوراي كوتشكا.

أمامهما: روبيرت ماك – ماريك هامشيك – لوكاس هاراسلين.

الهجوم: أوندريه دودا.

يورو 2020 إسبانيا سلوفاكيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي – محاضرة من موسيماني بالفيديو 2 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سيحمل لواء الهجوم في فلورنسا.. فيورنتينا يتم تعاقده مع جناح الأرجنتين 3 دقيقة | ميركاتو
كأس العرب للشباب – مصر تضمن التأهل بالفوز على الجزائر 20 دقيقة | منتخب مصر
مباشر يورو 2020 – سلوفاكيا (0)-(0) إسبانيا.. السويد (1)-(0) بولندا.. موراتا يهدر ركلة الجزاء 38 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 – أزبليكويتا يبدأ وعودة بوسكيتس مع إسبانيا.. وهامشيك يقود سلوفاكيا 58 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 – تغيير وحيد للسويد وعودة كريتشوفياك لوسط بولندا ساعة | يورو 2020
رغم التأهل كمتصدر للمجموعة.. ماجواير: لدينا أفضل من ذلك ساعة | يورو 2020
مدرب النمسا يعترض على إقامة مواجهة إيطاليا في ويمبلي بسبب الجماهير ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك