تشكيل يورو 2020 – أزبليكويتا يبدأ وعودة بوسكيتس مع إسبانيا.. وهامشيك يقود سلوفاكيا

يبدأ سيزار أزبليكويتا كأساسي مع إسبانيا لأول مرة في البطولة، فيما يستمر تواجد ألفارو موراتا في الهجوم.

أعلن لويس إنريكي مدرب إسبانيا، تشكيل فريقه لمواجهة سلوفاكيا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من يورو 2020.

تشكيل إسبانيا شهد تواجد ألفارو موراتا في الهجوم للمباراة الثالثة على التوالي، فيما يعود سيرخيو بوسكيتس لوسط الملعب.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حارس: أوناي سيمون.

الدفاع: خوردي ألبا – إيمريك لابورت – إريك جارسيا – سيزار أزبيليكويتا.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – بيدري – كوكي.

الهجوم: جيرارد مورينو – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا.

ويبدأ ماريك هامشيك مع سلوفاكيا أمام إسبانيا، فيما يقود أوندريه دودا الهجوم.

وجاء تشكيل سلوفاكيا كالتالي:

حارس: مارتن دوبرافكا.

الدفاع: توماس هوبوشان – ميلان إشكرينيار – لوبو شيتكا – بيتر بيكاريك.

الوسط: ياكوب هرومادا – يوراي كوتشكا.

أمامهما: روبيرت ماك – ماريك هامشيك – لوكاس هاراسلين.

الهجوم: أوندريه دودا.