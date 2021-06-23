تشكيل يورو 2020 – تغيير وحيد للسويد وعودة كريتشوفياك لوسط بولندا
الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 17:04
كتب : FilGoal
أجرى منتخب السويد تغييرا وحيدا على تشكيله لمواجهة بولندا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة من يورو 2020.
وسيتواجد روبن كوايسون بجوار ألكسندر إيزاك بدلا من المخضرم ماركوس بيرج في هجوم المنتخب الإسكندنافي.
في المقابل عاد جريجوري كريتشوفياك لخط وسط بولندا بعدما غاب عن اللقاء الماضي أمام إسبانيا بعد طرده ضد سلوفاكيا في الجولة الأولى.
وجاء تشكيل السويد:
حراسة المرمى: روبن أولسن
الدفاع: ميكائيل لوستيج – فيكتور ليندلوف – ماركوس دانيلسون – لودويج أجوستينسين
الوسط: سيباستيان لارسون – كريستوفر أولسون – ألبين إيكدال – إيميل فورسبرج
الهجوم: روبن كوايسون – ألكسندر إيزاك
📋 Startelvan är här!
Mot gruppsegern! 🇸🇪#EURO2020 | #SWE— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 23, 2021
وجاء تشكيل بولندا:
حراسة المرمى: فوتشينك تشيزني
الدفاع: بارتوش بيريشينسكي – كاميل جيلك – يان بدنارك – تيموتي بوكاش
الوسط: كاميل جوزوياك - ماتيوش كليخ – جريجوري كريتشوفياك – بيوتر زيلينسكي
الهجوم: كارول سويديرسكى – روبرت ليفاندوفسكي
TAK ZAGRAMY W MECZU O AWANS! 😍#ŁączmySię | #SWEPOL 🇸🇪🇵🇱 pic.twitter.com/zCftJwb9V3— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 23, 2021
ويحتل المنتخب السويدي صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط وضمن تأهله إلى ثمن النهائي حتى ولو خسر المباراة.
فيما يتذيل منتخب بولندا الترتيب برصيد نقطة واحدة ويحتاج للفوز مع تعثر إسبانيا أو سلوفاكيا في المواجهة الأخرى لخطف البطاقة التأهل، كمركز ثاني أو كأفضل ثوالث.