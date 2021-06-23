تشكيل يورو 2020 – تغيير وحيد للسويد وعودة كريتشوفياك لوسط بولندا

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 17:04

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك مع السويد أمام سلوفاكيا

أجرى منتخب السويد تغييرا وحيدا على تشكيله لمواجهة بولندا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة من يورو 2020.

وسيتواجد روبن كوايسون بجوار ألكسندر إيزاك بدلا من المخضرم ماركوس بيرج في هجوم المنتخب الإسكندنافي.

في المقابل عاد جريجوري كريتشوفياك لخط وسط بولندا بعدما غاب عن اللقاء الماضي أمام إسبانيا بعد طرده ضد سلوفاكيا في الجولة الأولى.

أخبار متعلقة
رغم التأهل كمتصدر للمجموعة.. ماجواير: لدينا أفضل من ذلك مدرب النمسا يعترض على إقامة مواجهة إيطاليا في ويمبلي بسبب الجماهير لعنة "أوتزي" في يورو 2020.. لماذا يسجل اللاعبون في مرماهم؟ فرض قواعد صارمة على الجماهير في أولمبياد طوكيو "لا كحول.. لا أحضان.. لا هتافات"

وجاء تشكيل السويد:

حراسة المرمى: روبن أولسن

الدفاع: ميكائيل لوستيج – فيكتور ليندلوف – ماركوس دانيلسون – لودويج أجوستينسين

الوسط: سيباستيان لارسون – كريستوفر أولسون – ألبين إيكدال – إيميل فورسبرج

الهجوم: روبن كوايسون – ألكسندر إيزاك

وجاء تشكيل بولندا:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزني

الدفاع: بارتوش بيريشينسكي – كاميل جيلك – يان بدنارك – تيموتي بوكاش

الوسط: كاميل جوزوياك - ماتيوش كليخ – جريجوري كريتشوفياك – بيوتر زيلينسكي

الهجوم: كارول سويديرسكى – روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل المنتخب السويدي صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط وضمن تأهله إلى ثمن النهائي حتى ولو خسر المباراة.

فيما يتذيل منتخب بولندا الترتيب برصيد نقطة واحدة ويحتاج للفوز مع تعثر إسبانيا أو سلوفاكيا في المواجهة الأخرى لخطف البطاقة التأهل، كمركز ثاني أو كأفضل ثوالث.

تشكيل يورو 2020 بولندا السويد يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي – محاضرة من موسيماني بالفيديو 4 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سيحمل لواء الهجوم في فلورنسا.. فيورنتينا يتم تعاقده مع جناح الأرجنتين 4 دقيقة | ميركاتو
كأس العرب للشباب – مصر تضمن التأهل بالفوز على الجزائر 21 دقيقة | منتخب مصر
مباشر يورو 2020 – سلوفاكيا (0)-(0) إسبانيا.. السويد (1)-(0) بولندا.. فرص عديدة مهدرة 39 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 – أزبليكويتا يبدأ وعودة بوسكيتس مع إسبانيا.. وهامشيك يقود سلوفاكيا 59 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 – تغيير وحيد للسويد وعودة كريتشوفياك لوسط بولندا ساعة | يورو 2020
رغم التأهل كمتصدر للمجموعة.. ماجواير: لدينا أفضل من ذلك ساعة | يورو 2020
مدرب النمسا يعترض على إقامة مواجهة إيطاليا في ويمبلي بسبب الجماهير ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك