تشكيل يورو 2020 – تغيير وحيد للسويد وعودة كريتشوفياك لوسط بولندا

أجرى منتخب السويد تغييرا وحيدا على تشكيله لمواجهة بولندا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة من يورو 2020.

وسيتواجد روبن كوايسون بجوار ألكسندر إيزاك بدلا من المخضرم ماركوس بيرج في هجوم المنتخب الإسكندنافي.

في المقابل عاد جريجوري كريتشوفياك لخط وسط بولندا بعدما غاب عن اللقاء الماضي أمام إسبانيا بعد طرده ضد سلوفاكيا في الجولة الأولى.

وجاء تشكيل السويد:

حراسة المرمى: روبن أولسن

الدفاع: ميكائيل لوستيج – فيكتور ليندلوف – ماركوس دانيلسون – لودويج أجوستينسين

الوسط: سيباستيان لارسون – كريستوفر أولسون – ألبين إيكدال – إيميل فورسبرج

الهجوم: روبن كوايسون – ألكسندر إيزاك

وجاء تشكيل بولندا:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزني

الدفاع: بارتوش بيريشينسكي – كاميل جيلك – يان بدنارك – تيموتي بوكاش

الوسط: كاميل جوزوياك - ماتيوش كليخ – جريجوري كريتشوفياك – بيوتر زيلينسكي

الهجوم: كارول سويديرسكى – روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل المنتخب السويدي صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط وضمن تأهله إلى ثمن النهائي حتى ولو خسر المباراة.

فيما يتذيل منتخب بولندا الترتيب برصيد نقطة واحدة ويحتاج للفوز مع تعثر إسبانيا أو سلوفاكيا في المواجهة الأخرى لخطف البطاقة التأهل، كمركز ثاني أو كأفضل ثوالث.