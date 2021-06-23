رغم التأهل كمتصدر للمجموعة.. ماجواير: لدينا أفضل من ذلك

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 16:55

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - إنجلترا

رغم تصدر مجموعته بلا خسارة، يرى الإنجليزي هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد أن منتخب بلاده لم يظهر بأفضل مستوياته في بطولة يورو 2020 حتى الآن.

وفاز منتخب إنجلترا على التشيك بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2020، وتأهل لدور الـ16 كمتصدر للمجموعة.

وقال ماجواير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد استهدفنا صدارة بالمجموعة ونجحنا في ذلك، سبع نقاط من ثلاث مباريات".

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وأضاف "هل يمكننا اللعب بشكل أفضل؟ بالطبع نستطيع، سنفعل كل ما في وسعنا لنتحسن أكثر".

وواصل "الخروج بشباك نظيفة في المباريات الثلاثة أمر جيد، الأسس موجودة وعلينا الآن تنظيم كل الخطوط في فريقنا".

وأكمل "في البطولات الكبرى، الأمر يتعلق بأن الجميع يريد اللعب بشكل جيد، وخلق العديد من الفرص، لكن الفرق جيدة التنظيم والتركيز هي التي تمنع الخصم من السيطرة ولا تمنحه الفرصة للتسجيل، وخاصة في المباريات الكبيرة والمصيرية، وأعتقد أننا نفعل ذلك بشكل جيد".

وشدد "لسنا بهذه المثالية ولدينا أفضل من ذلك ولكن لا يمكنك التقليل من تحقيق سبع نقاط من ثلاث مباريات. إنه مجهود رائع من كل اللاعبين".

وأتم مدافع يونايتد "نتطلع الآن إلى الأدوار الإقصائية ومواصلة السعي لتقديم الأفضل".

انتصر الإنجليز على منتخبي كرواتيا والتشيك، وتعادلوا مع منتخب اسكتلندا.

هاري ماجواير إنجلترا
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