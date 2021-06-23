مدرب النمسا يعترض على إقامة مواجهة إيطاليا في ويمبلي بسبب الجماهير

اعترض فرانك فودا المدير الفني لمنتخب النمسا على مواجهة إيطاليا في ملعب ويمبلي بإنجلترا في ثمن نهائي يورو 2016 بسبب الجماهير.

ويلتقي المنتخب النمساوي مع نظيره الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في العاصمة الإيطالية لندن.

وأوضح فودا أسباب اعتراضه قائلا لصحيفة " Kleine Zeitung" النمساوية: "كما يحدث، من الصعب تواجد مشجع نمساوي أو إيطالي في مدرجات ويمبلي، ليس منطقيا أن نلعب في لندن".

وأضاف "آمل أن يتم إيجاد حلول، أحداها تغيير الملعب، أتمنى أن يستطيع أكبر عدد ممكن من الجماهير الحضور، هذه أمنية".

وبسبب تفشي فيروس كورونا في إنجلترا، فأن الوافدين الجدد يخضعون لعزل طبي إلزامي لمدة 10 أيام وهو ما يعني غياب مشجعي إيطاليا والنمسا عن حضور مواجهة منتخبيهما.

ولأول مرة ستلعب إيطاليا خارج ملعب الأولمبيكو، إذ خاض الأتزوري مواجهات دور المجموعات الثلاث على أرضه وحصد العلامة الكاملة بالتفوق على تركيا وسويسرا وويلز.

وتأهل منتخب النمسا وصيفا في المجموعة الثالثة خلف هولندا، بعد الفوز على مقدونيا الشمالية وأوكرانيا، إذ خاضوا مبارياتهم الثلاث بين رومانيا وهولندا.