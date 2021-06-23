كرة طائرة - الأهلي يضم محمد محسن لـ 4 مواسم.. واللاعب: طموحي بلا حدود

أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع محمد محسن للانضمام إلى فريق طائرة الأهلي بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود الانضمام لرجال طائرة الأهلي» لمدة 4 مواسم، في حضور محمد مصيلحي المدير الفني للفريق.

وأضاف عبد القادر إن التعاقد مع محسن جاء بعد ترشيحه من جانب الجهاز الفني والحصول على موافقة مجلس إدارة النادي، في ضوء الجهود التي يبذلها المجلس لدعم كافة الفرق الرياضية.

وأوضح محسن عبر موقع الأهلي الرسمي أنه لم يتردد على الإطلاق في قبول عرض الأهلي رغم امتلاكه لعروض من أندية أوروبية، خاصة أنه يعرف جيدا مدى جماهيرية وتاريخ النادي، والنجاحات القياسية لفريق طائرة الأهلي، وأنه يسعى لأن يكون أحد أفراد منظومة كرة الطائرة بالنادي.

وقال محمد محسن:" قبل عدة شهور فاتحني عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح بخصوص إمكانية الانضمام للنادي، ورحبت بذلك، واليوم وقعت على عقود اللعب وأعتبر ذلك بداية لتجربة مهمة للغاية أتمنى التوفيق خلاله".

وأشار محسن إلى إن طموحاته مع رجال طائرة الأهلي بلا حدود، ويطمح لتحقيق كل البطولات مع الفريق وأن يكون له دور في تحطيم الأرقام القياسية وكتابة تاريخ كبير لنفسه بقميص الأهلي، مؤكدا أنه يثق بشدة في أن كافة مقومات النجاح موجودة داخل النادي، وأن اللعب للأهلي شرف لأي كبير وبوابة لكتابة تاريخ مشرف من البطولات.

وأضاف "علاقتي مميزة بكل لاعبي رجال طائرة الأهلي خاصة أننا نتواجد سويا في معسكرات المنتخب الوطني، وهو ما يجعلني متفائل للغاية بان أنسجم بسرعة داخل الأجواء، كما أن محمد مصيلحي يجيد التعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية".

وشدد محسن أن المنافسة داخل الفريق لن تكون سهلة في ظل وجود مجموعة من أفضل اللاعبين في مركزه، لذلك سيقاتل ليقدم أفضل ما لديه حتى يكون إضافة حقيقية للفريق، كما توقع أن تكون المنافسة في الموسم المقبل قوية بين جميع الأندية.

ووجه محسن رسالة لجماهير الأهلي مؤكدا اعتزازه وتقديره للإشادة التي وصلته خلال الساعات الماضية، ويتطلع لأن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يتوج مع رجال طائرة الأهلي بكل البطولات من أجل إسعاد جماهير النادي في كل مكان.