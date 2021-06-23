روبرتسون يوجه رسالة مؤثرة للشعب الاسكتلندي بعد توديع يورو 2020

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 15:09

كتب : FilGoal

إنجلترا - اسكتلندا

وجه أندي روبرتسون قائد منتخب اسكتلندا رسالة مؤثرة للشعب الاسكتلندي عقب توديع منافسات بطولة يورو 2020.

اسكتلندا تذيلت مجموعتها بنقطة واحدة من تعادل وخسارتين، بعد الغياب عن النسخ الـ5 الأخيرة من المسابقة.

وقال روبرتسون في عدة تغريدات كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أول شيء يجب فعله هو أن نقول إننا نأسف على التقصير".

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وأضاف "أردنا بشدة أن نصنع المزيد من التاريخ لكننا لم نصل إلى ما نبتغي وهذا مؤلم".

وأكمل "شعرنا بحب كل الشعب الاسكتلندي، من الدعم المذهل من مشجعي منتخب اسكتلندا، حتى أطفال الشوارع الذين كانوا يرتدون قمصان اسكتلندا".

وتابع "ارتداء شارة قيادة منتخب هذا البلد وقيادة هؤلاء اللاعبين يعني الكثير بالنسبة لي، وشعور قيادتهم في بطولة كبيرة كهذه من المستحيل وصفه".

وشدد مدافع ليفربول "ما يهم الآن هو أننا نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أن هذه هي بداية رحلة رائعة وليست النهاية".

واستمر "نريد المزيد، نريد التأهل لمزيد من البطولات ونريد أن نجعل شعب هذا البلد الرائع أكثر فخرا".

وأتم روبرتسون "سنقدم كل ما لدينا لتحقيق ذلك".

المنتخب الأزرق عاد للمشاركة في نهائيات اليورو للمرة الثالثة في تاريخه بعد الظهور في نسختي 1992 و1996.

أندي روبرتسون ليفربول اسكتلندا
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