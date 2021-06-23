تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت
الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 13:27
كتب : FilGoal
يتحرك جالاتاسراي التركي للتعاقد مع كريم حافظ ظهير أيسر مالاتياسبور في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
كريم حافظ
النادي : مالاطيا سبور
ووفقا لموقع "haber7" التركي فأن عبد الرحيم البيراك نائب رئيس جالاتاسراي سيعقد اجتماعا مع مسؤولي مالاتياسبور لضم الظهير المصري في أسرع وقت.
وأشار التقرير إلى علاقة مصطفى محمد المقربة بكريم حافظ لاعب وادي دجلة وباشاك شهير الأسبق.
كريم البالغ من العمر 25 عاما شارك في 33 مباراة بالدوري التركي الموسم المنصرم وصنع 9 أهداف.
عقد لاعب لانس السابق يمتد حتى 2023.
ويلعب مصطفى محمد معارا من الزمالك إلى جالاتاسراي لمدة موسم ونصف، وقد تألق بشدة منذ انضمامه إلى العملاق التركي.
ونافس جالاتاسراي على لقب الدوري التركي حتى الثواني الأخيرة، لكنه خسره لصالح بشكتاش بفارق هدف بعد إثارة نارية.