برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا

أوضح نادي برشلونة أن مدة غياب لاعبه عثمان ديمبيلي سيتم معرفتها عقب خضوعه للعملية الجراحية، نافيا تقارير عديدة تؤكد غياب اللاعب الفرنسي لفترة طويلة.

وأفاد برشلونة في بيان: "عثمان ديمبيلي سيخضع يوم 28 يونيو لعملية جراحية على وتر الركبة اليمنى في فنلندا".

وأضاف البيان "سيجري العملية الدكتور لاس ليمباينين تحت إشراف أطباء نادي برشلونة".

وأتم البيان "فور الانتهاء من العملية، سيتم الإخطار بنتيجتها ومدة غياب اللاعب".

وأجرى ديمبيلي فحوصات طبية صباح يوم الثلاثاء قبل أن يتأكد أطباء برشلونة من حاجته للتدخل الجراحي.

وكان ديمبيلي قد شارك بديلا مع فرنسا أمام المجر في يورو 2020 قبل أن يغادر بسبب الإصابة.

وأعلن منتخب فرنسا خروج ديمبيلي من قائمة الفريق في اليورو بسبب الإصابة.

وخاض ديمبيلي 44 مباراة هذا الموسم مع برشلونة ونجح في تسجيل 11 هدفا مع الفريق الكتالوني.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد كشفت عن خطورة إصابة اللاعب في ركبته اليمنى.

وأشار التقرير إلى احتمالية غياب ديمبيلي عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

ويلعب منتخب فرنسا أمام البرتغال الأربعاء في ختام مباريات المجموعة السادسة.

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