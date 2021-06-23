مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 12:56

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - بيراميدز - راسينج كلوب (عبر حسابات بيراميدز)

شدد مصدر مقرب من رمضان صبحي جناح بيراميدز أن اللاعب لم يتلق أي تواصل من الزمالك في الفترة الماضية من قريب أو من بعيد.

وكانت تقارير صحفية قد قالت إن رمضان قد تلقى تواصلا وديا مع الزمالك في الفترة الماضية، وهو ما نفاه المصدر لـ FilGoal.com تماما.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "رمضان في الوقت الحالي يركز تماما على مشوار فريقه في الكونفدرالية، وقيادة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020".

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وأوضح "رمضان أجل أي حديث عن مستقبله إلى ما بعد أولمبياد طوكيو".

وأتم "الزمالك لم يتواصل مع رمضان في الفترة الماضية من قريب أو من بعيد".

وانتقل رمضان صبحي إلى بيراميدز من هدرسفيلد الإنلجيزي، بعد أن رفض الانتقال إلى الأهلي الذي قضى فيه عاما ونصف معارا من النادي الإنجليزي، وخرج من قطاع ناشئيه.

وسجل رمضان صبحي صاحب الـ 24 عاما 7 أهداف في 18 مباراة مع بيراميدز في الدوري هذا الموسم، وثلاثة أهداف في 12 مشاركة في الكونفدرالية.

وتعادل بيراميدز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية 0-0 ضد الرجاء المغربي في القاهرة، فيما يخوض منتخب مصر الأولمبي منافسات كرة القدم في طوكيو الشهر المقبل، في مجموعة تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

رمضان صبحي بيراميدز الزمالك
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