سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي

يرغب ميلان في إتمام 3 صفقات من تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية.

الثلاثي هم: المغربي حكيم زياش والفرنسيان أوليفييه جيرو وتيموتي باكايوكو.

ميلان اتفق مع جيرو بالفعل وفقا للتقارير على البنود الشخصية ويتبقى فقط أن يرحل عن تشيلسي من أجل أن ينضم للروسونيري بشكل مجاني.

وبحسب الصحفي الإيطالي جانليوكا دي مارزيو لشبكة سكاي فأن ميلان يتفاوض مع إدارة تشيلسي لضم باكايوكو وزياش أيضا.

وبين الأسماء الثلاثة يعد الحصول على زياش الأصعب، لكن قد تتم بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء.

ويرغب ميلان في ضم صانع الألعاب المغربي البالغ 28 عاما لتدعيم صفوف الفريق العائد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

زياش شارك الموسم الماضي في 40 مباراة توج بلقب دوري أبطال أوروبا في أول مواسمه بقميص البلوز قادما من أياكس الهولندي.

كما يسعى الروسونيري لإعادة باكايوكو مرة أخرى بعدما لعب موسم 2018-19 بقميص الفريق.

ورغم أن لاعب الوسط الفرنسي لعب الموسم المنقضي معارا لصفوف نابولي إلا أن البارتينوبي لن يُفعل بند شراءه.

وينتهي تعاقد باكايوكو بنهاية الموسم المقبل وهو ما قد يتيح لتشيلسي التخلي عن خدماته بمقابل مادي قليل.