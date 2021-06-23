ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 12:49

كتب : محرر في الجول

جيمس رودريجيز - ريال مدريد

لا تبدو عودة جيمس رودريجيز إلى ريال مدريد مطروحة رغم عودة كارلو أنشيلوتي المدرب الذي طالما اقتنع بقدراته إلى دفة قيادة الميرنجي.

ولعب جيمس تحت قيادة المدرب الإيطالي في ريال مدريد واصطحبه معه في رحلتيه مع بايرن ميونيخ وإيفرتون، لكن علاقته مع فلورنتينو بيريز والجماهير ليست بنفس القدر من الاقتناع.

ورغم وجود العديد من الأصدقاء في غرفة ملابس ريال مدريد، إلا أن مشجعي الفريق لم يقدروا موقفه بعد عودته من فترة الإعارة في بايرن ميونيخ.

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حيث قال النجم الكولومبي في فبراير الماضي: "لا أحد يريدني في ريال مدريد بعد الآن".

كما أخبر ESPN بعدها بشهرين أنه كان على وشك الانضمام إلى غريمه أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي، عندما بدا أن ريال مدريد مستعد للتخلي عنه.

وكشف رودريجيز "كل شيء كان جاهزا للانضمام إلى أتليتكو مدريد، لكن ريال مدريد لم يسمح لي بذلك".

وأوضح صانع الألعاب الكولومبي أيضا أن العودة إلى ريال مدريد من بايرن ميونيخ لم تكن خياره الأول، لكنه اضطر إلى فعل ذلك.

وأعلن في يونيو 2020 "أنا هنا هذا العام بسبب الظروف التي حدثت، وليس لأنني أردت ذلك".

ورغم اقتناع أنشيلوتي بقدراته، لا يبدو أن رودريجيز مستعد للعب في ريال مدريد مرة أخرى ولا يبدو الميرنجي حريصا على منحه فرصة أخرى.

ريال مدريد أنشيلوتي جيمس رودريجيز
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