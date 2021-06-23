تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة

من الممكن أن تمتد مسيرة ممفيس ديباي لاعب برشلونة الجديد لأكثر من موسمين.

ممفيس ديباي النادي : برشلونة برشلونة

المهاجم الهولندي انضم لصفوف البلاوجرانا بعقد يمتد لموسمين أي ينتهي في صيف 2023.

وبحسب تقرير لشبكة "Esport3" الإسبانية فأن هناك بند في تعاقد اللاعب مع الفريق الكتالوني يتيح التجديد لموسم آخر من جانب واحد.

وفقا للتقرير، سيتعين على برشلونة إبلاغ الهولندي فقط قبل 31 ديسمبر 2022 بأنهم يريدون تمديد عقده لعام إضافي أي قبل 6 أشهر من نهاية التعاقد.

ولم يتم تقديم ديباي بعد لجماهير برشلونة إذ يتواجد رفقة منتخب هولندا للمشاركة في يورو 2020.

وسجل الهولندي البالغ 27 عاما، هدفين في 3 مباريات بقميص الطواحين الهولندية، وقادهم لثمن النهائي.

وشارك ديباي مع ليون الموسم المنقضي في 40 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 22 هدفا وصناعة 12 أخرين.

ويعد ديباي هو رابع صفقات برشلونة في موسم الانتقالات الحالي بعد التعاقد مع سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا من مانشستر سيتي في صفقات انتقال حر أيضا وعودة إيمرسون من ريال بيتيس.

وبدأ ديباي ممارسة كرة القدم مع ناشئين فريق أيندهوفن وتم تصعيده للفريق الأول عام 2012.

واستمر ديباي لمدة 3 مواسم مع الفريق الأول حتى انتقل لمانشستر يونايتد عام 2015.

لكنه رحل بعد عام ونصف فقط وانتقل لليون في يناير 2017.

وشارك في 178 مباراة مع ليون وسجل 76 هدفا بشكل عام.