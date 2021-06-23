الإصابة تنهي مشوار دي يونج في يورو 2020

أنهت الإصابة مشوار لوك دي يونج مهاجم منتخب هولندا في بطولة 2020.

وأفاد المنتخب الهولندي في بيان: "لوك دي يونج سيغادر معسكرنا بسبب إصابة في الركبة".

وأصيب مهاجم إشبيلية خلال التدريبات يوم الثلاثاء. نتيجة لذلك لم يعد بإمكان دي يونج استكمال البطولة.

وشارك دي يونج كبديل في مباراتي أوكرانيا والنمسا، بينما شاهد لقاء مقدونيا الشمالية كاملا من مقاعد البدلاء.

فرانك دي بور مدرب هولندا يملك الآن 24 لاعبا فقط، ولا توفر لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أي مجال لاستدعاء بديل بعد انتهاء مرحلة المجموعات.

وفقد دي بور لاعبه دوني فان دي بيك قبل انطلاق البطولة بسبب الإصابة.

المنتخب الهولندي تأهل لدور الـ16 من البطولة بعد الفوز في مبارياته الثلاثة بمرحلة المجموعات.

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