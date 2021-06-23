لا جازيتا ديللو سبورت تكشف عرض يوفنتوس لضم لوكاتيللي

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 12:08

كتب : FilGoal

مانويل لوكاتيللي - إيطاليا وسويسرا - يورو 2020

عرض يوفنتوس 30 مليون يورو بالإضافة إلى مدافعه الروماني رادو دراجوشين على ساسولو لضم مانويل لوكاتيللي.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن أندية باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند مهتمة بضم لاعب الوسط الإيطالي.

وحسب التقرير فأن ساسولو يُقيم لاعبه بــ 40 مليون يورو، وأن جيوفاني كارفنيلي رئيس النادي سيجتمع مع المدير الرياضي لـ يوفنتوس اليوم الأربعاء.

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ويقدم يوفنتوس عرضه بـ 30 مليون يورو بالإضافة إلى المدافع الروماني البالغ 19 عاما والذي خاض الموسم الماضي 14 مباراة.

في المقابل يُقدر نادي ساسولو بطاقة دراجوشين بـ 7-8 ملايين يورو، أقل من يوفنتوس الذي يقدره بـ 10 ملايين يورو.

وهو ما يعني أنه على يوفنتوس أن يقلل الفجوة بدفع الفرق أو إدخال لاعب آخر في الصفقة.

وأكمل التقرير أن النيروفيردي لا يستعجل بيع لاعبيه والذي تألق في مباراة سويسرا وسجل ثنائية بيورو 2020.

وأتم التقرير أن لوكاتيللي (23 عاما) أخبر إدارة النادي بالانتظار لنهاية يورو 2020 من أجل بدء المفاوضات، على عكس يوفنتوس الذي يضغط لإتمام التعاقد.

لاعب وسط ميلان السابق، خاض الموسم المنصرم 34 مباراة سجل 4 وصنع 3 في الدوري الإيطالي.

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