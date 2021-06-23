طارق حشيش: باتشيكو يوافق على الحل الودي.. والصورة ليست مُظلمة في الزمالك

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 11:03

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو يٌحيي جماهير الزمالك

كشف طارق حشيش أمين صندوق الزمالك السابق تفاصيل في شكوى جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، وتحدث عن عقدي رزاق سيسيه ومصطفى محمد ثنائي الفريق المُعار.

رزاق سيسيه

النادي : الاتحاد السكندري

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

الزمالك

وقال طارق حشيش لإذاعة أون سبورت: "العقد ينص على أنه أي من الطرفين يحق له الفسخ مقابل راتب شهرين".

وأضاف "حتى هذه اللحظة معلوماتي أن باتشيكو يوافق على الحل الودي مع تعويضه على التأخير والإجراءات القضائية، لم نسدد نتيجة أزمة سيولة، وقد تكون إدارة النادي رتبت أولوياتها بشكل آخر".

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وواصل "المشكلة أن الإدارة السابقة لم ترد على خطاب فيفا بل كانت ترغب في الحل الودي، ولم تكن هذه الخطوة صحيحة".

وأوضح "الأحكام النهائية ضد الزمالك بقيمة أقل من مليوني يورو، الصورة ليست مُظلمة ولكن لا نريد أن نُفرط في التفاؤل وهناك قضايا أخرى لصالحنا من الممكن أن نكسبها بسهولة ضد محمود كهربا وحمدي النقاز وخالد بوطيب".

وخاض باتشيكو 26 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات وفاز في 16 وتعادل 6 مرات وخسر في 4 مباريات.

وأتم عن عقدي رزاق سيسيه ومصطفى محمد قائلا: "رزاق سيسيه معار للاتحاد السكندري عقده موثق في اتحاد الكرة، وكذلك مصطفى محمد عقده موثق وينتهي في صيف 2024".

ويلعب الإيفواري رزاق سيسيه معارا لصفوف زعيم الثغر حتى نهاية الموسم الجاري، فيما يمتلك جالاتاسراي التركي حق تفعيل بند شراء مصطفى محمد نهائيا مقابل 4 ملايين دولار.

الزمالك جايمي باتشيكو رزاق سيسيه مصطفى محمد
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