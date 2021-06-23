مواعيد مباريات الأربعاء 23 يونيو 2021.. ليلة حسم المصير في يورو 2020

تقام الليلة 4 مباريات مصيرية في ختام دور المجموعات في يورو 2020.

ففي الساعة السادسة تقام مباريات المجموعة الخامسة والتي ستجمع بين سلوفاكيا الوصيفة بـ 3 نقاط وإسبانيا الباحثة عن أول فوز في البطولة ولديها نقطتين.

وفي نفس التوقيت تواجه السويد المتصدرة صاحبة الـ 4 نقاط متذيل المجموعة المنتخب البولندي صاحب النقطة الواحدة.

وفي التاسعة مساءا تقام مباريات مجموعة الموت السادسة، حيث تواجه فرنسا صاحبة الـ 4 نقاط والصدارة، البرتغال صاحبة الـ 3 نقاط في المركز الثالث.

أما ألمانيا التي تملك 3 نقاط فتواجه المجر التي تملك نقطة وحيدة.

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