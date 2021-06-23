اسكواش - خسارة علي فرج ونور الشربيني في افتتاح السلسلة الختامية.. وفوز الشوربجي

خسر الثنائي علي فرج ونور الشربيني المصنفين الأول عالميا في افتتاح السلسلة الختامية لرجال وسيدات الاسكواش والتي انتهت فعاليات اليوم الأول في الثانية من منتصف الليل.

وتقام منافسات السلسلة الختامية بين أفضل 8 لاعبين على مستوى الرجال ومثلهم في السيدات في مول العرب بمدينة 6 أكتوبر برعاية نادي وادي دجلة.

ويتم تقسيم الثماني لاعبين على مجموعتين بنظام Best of 3 أي الفائز بشوطين يحصد نقاط المباراة ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لربع النهائي.

على مستوى منافسات الرجال تغلب محمد الشوربجي على مصطفى عسل بشوطين مقابل شوط واحد، وبنفس النتيجة فاز شقيقه مروان أمام علي فرج.

أما في المجموعة الثانية وفي أخر مباريات اليوم نجح بول كول في خطف المباراة من طارق مؤمن بشوطين مقابل شوط واحد.

بينما على مستوى السيدات خسرت نور الشربيني أمام الفرنسية كاميل سيرم بشوطين مقابل شوط واحد بينما فازت نوران جوهر على سلمى هاني بنفس النتيجة.

وفي المجموعة الثانية نجحت هانيا الحمامي في الفوز على الإنجليزية سارة جان بيري بشوطين دون مقابل.

وتقام مباريات الجولة الثانية اليوم الأربعاء كالآتي:

جويل كينج (نيوزلاندا) × أماندا صبحي (أمريكا) (الساعة 7:00)

جريجوري مارش (فرنسا) × جويل ماكين (ويلز) (7:30)

نور الشربيني (مصر) × سلمى هاني (مصر) (8:15)

محمد الشوربجي (مصر) × علي فرج (مصر) (8:45)

نوران جوهر (مصر) × كاميل سيرم (فرنسا) (9:30)

مروان الشوربجي (مصر) × مصطفى عسل (مصر) (10:00)