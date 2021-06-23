ماكجين: ثلاثي وسط كرواتيا أثبتوا أنهم لاعبين كبار..وتلك هي البداية بالنسبة لنا

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 00:16

كتب : عبد الرحمن فوزي

إنجلترا - اسكتلندا

كشف جون ماكجين لاعب منتخب اسكتلندا عن خيبة الأمل التي يشعر بها لاعبو منتخب إسكتلندا عقب الخسارة من كرواتيا.و

أُقصي منتخب اسكتلندا من يورو 2020، بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام كرواتيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2020.

وقال ماكجين في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس بعد المباراة: "طبعا نشعر بإحباط كبير وخيبة أمل بالنظر لما كان بإمكاننا أن نحققه".

أخبار متعلقة
فيروس كورونا يضرب منتخب اسكتلندا في مقتل كين: اسكتلندا قاتلت بشراسة تشكيل يورو 2020 – عودة لوك شو ورييس جيمس لـ إنجلترا.. وروبيرتسون يقود اسكتلندا ساوثجيت: لم نقدم ما يجعلنا نستحق الفوز على اسكتلندا

وأضاف "منتخب كرواتيا اعتمد على خبراته في مثل تلك الأوضاع في الماضي، دعونا لا ننسى أنهم وصلوا لنهائي كأس العالم منذ فترة ليست طويلة".

وتابع "كانت مباراة صعبة، وكان بإمكاننا أن نستغل بعض الفرص الي أتيحت لنا، لكن كرواتيا استحقت الفوز".

وأوضح "فقدنا جيلمور بالأمس، وكان جزء كبيرا من حفاظنا على الاستحواذ، لكننا تأقلمنا على الأمر وحاولنا أن نصعب المهمة عليهم، ولكن في النهاية مودريتش وكوفاسيتش وبروزوفيتش أثبتوا أنهم لاعبين كبار وكانوا أفضل منا للأسف".

وأتم تصريحاته "اليوم قدم منتخب كرواتيا ثلاث لمحات جميلة وتفوقوا علينا، إنها البداية بالنسبة لنا وآمل أن نشارك في المزيد من البطولات الكبرة في السنوات القادمة".

واحتل منتخب اسكتلندا المركز الرابع في المجموعة الرابعة بعد حصوله على نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

بينما تأهل كل من إنجلترا، وكرواتيا، والتشيك لدور الـ 16.

وشارك منتخب اسكتلندا في الـيورو للمرة الأولى منذ نسخة 1998 والتي حصل بها على نقطة واحدة أيضا بتعادل وهزيمتين.

يورو 2020 أسكتلندا كرواتيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماكجين: ثلاثي وسط كرواتيا أثبتوا أنهم لاعبين كبار..وتلك هي البداية بالنسبة لنا 40 دقيقة | يورو 2020
اتحاد الكرة: ليفربول لا يرحب بمشاركة صلاح في الأولمبياد.. والأهلي لم يعترض على إرسال لاعبيه 45 دقيقة | منتخب مصر
تقرير تركي: جالاتا سراي أبلغ اتحاد الكرة برفض مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد 49 دقيقة | المحترفون
مجاهد: قد نلعب بطولات الأندية الإفريقية الجديدة بنفس فرق الموسم الحالي 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
هندرسون: كل مباريات ثمن النهائي صعبة ساعة | يورو 2020
مجاهد: مباراة الأهلي والترجي بدون جمهور ساعة | دوري أبطال إفريقيا
لمسة فنان ساعة | يورو 2020
إنريكي: مرتبط بتعاقد مع إسبانيا حتى نهاية كأس العالم ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك