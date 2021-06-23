اتحاد الكرة: ليفربول لا يرحب بمشاركة صلاح في الأولمبياد.. والأهلي لم يعترض على إرسال لاعبيه

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة آخر مستجدات مشاركة محمد صلاح ومصطفى محمد مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.

وقال مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس: "ليفربول لا يرحب بمشاركة محمد صلاح في الأولمبياد".

وأضاف "فرص مشاركة مصطفى مهاجم جالاتا سراي محمد في الأولمبياد أكبر بعض الشيء من محمد صلاح".

وأكمل "أما أحمد حجازي بنسبة كبيرة سيكون مشارك مع منتخب مصر في الأولمبياد وناديه يرحب بذلك".

وشدد "الأهلي لم يلمح إلى عدم إرسال لاعبيه للمشاركة في الأولمبياد وستكون هناك جلسة بين شوقي غريب ومسؤولي الأهلي لتنسيق هذا الأمر".

وأتم تصريحاته "اتحاد الكرة مستعد لدفع أضعاف ميزانية مشاركة المنتخب في أولمبياد طوكيو في سبيل سفر المنتخب إلى هناك بكامل قوته".