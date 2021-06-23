تقرير تركي: جالاتا سراي أبلغ اتحاد الكرة برفض مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 00:06

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

أبلغ جالاتا سراي اتحاد الكرة المصري بعدم موافقته على مشاركة مهاجم الفريق مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو 2020.

ووفقا لموقع "فاناتيك" التركي فإن جالاتا سراي أبلغ اتحاد الكرة برفض مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد وتم استدعاء اللاعب للعودة إلى إسطنبول لبدء التحضيرات للموسم الجديد بداية من الخميس المقبل.

وأشار التقرير إلى أن سبب رفض جالاتا سراي مشاركة مصطفى في الأولمبياد يعود لخوضه ملحق التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ضد أيندهوفن الهولندي.

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ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو رفقة كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وتبدأ منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو في 21 يوليو المقبل وتستمر حتى السابع من شهر أغسطس.

ويلتقي جالاتا سراي مع أيندهوفن في 20 و27 من شهر يوليو المقبل.

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