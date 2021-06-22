يُبدع الفنان برسومات بيده ولوكا مودريتش يرسم أجمل اللوحات بقدمه.

قائد منتخب كرواتيا يقود بلاده للفوز على اسكتلندا بثلاثة أهداف لهدف ليرسلهم إلى دور الـ16 من يورو 2020.

والتقى منتخب كرواتيا بمنافسه اسكلتندا في ملعب هامبدن بارك في جلاسجو الاسكتلندية اليوم الثلاثاء في ثالث جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى أربعة نقاط ليحتل بهم المركز الثاني بفارق الأهداف عن ملاحقه التشيك.

فيما ودع منتخب اسكتلندا البطولة بعدما حصد نقطة واحدة فقط.

وتصدر منتخب إنجلترا المجموعة بسبع نقاط.

وبذلك يلتقي منتخب كرواتيا في دور الـ16 مع وصيف المجموعة الخامسة التي تضم كل من السويد وسلوفاكيا وإسبانيا وبولندا.

وستقام المباراة في الـ28 من شهر يونيو الجاري في ملعب باركن في الدنمارك.

افتتح نيكولا فلاسيتش أهداف المباراة لكرواتيا في الدقيقة 17.

وأدرك كالوم مكجريجور التعادل لاسكتلندا في الدقيقة 42.

وأعاد لوكا مودريتش التقدم لكرواتيا في الدقيقة 62.

قبل أن يتمم إيفان بيريسيتش ثلاثية كرواتيا وصيف كأس العالم 2018 بهدف في الدقيقة 78.

وسيكون ذلك الظهور في الدور الثاني هو الثالث على التوالي لمنتخب كرواتيا.

وأجرى زلاتكو داليتش المدير الفني لكرواتيا عدة تبديلات على تشكيله الأساسي فشارك برونو بيتكوفيتش ونيكولا فلاسيتش منذ البداية.

فيما اعتمد منتخب اسكتلندا على ثنائي هجومي بتواجد تشي أدامز وليندون ديكيس.

مودريتش يقود تشكيل كرواتيا وبيريسيتش في الهجوم، روبرتسون يبدأ في تشكيل اسكتلندا 🇭🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿#يورو2020 pic.twitter.com/YuRzDpPuo0 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 22, 2021

هدفان رائعان

بدأت المباراة بشكل هادئ وغابت الفرص الخطيرة إلى أن جاءت الدقيقة السادسة وأرسل جون ماكجين عرضية حولها تشي أدامز بتسديدة لكن حارس كرواتيا تصدى له.

وفي الدقيقة 17 أُرسلت عرضية من الناحية اليمنى هيأها إيفان بيريسيتش برأسه ليسددها نيكولا فلاسيتش بيسراه في الشباك معلنا عن الهدف الأول لكرواتيا.

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⚽️🥅 نيكولا فلاشيتش يستغل تمريرة بيريسيتش الرائعة وينقض على الكرة محرزاً الهدف الأول للمنتخب الكرواتي 🇭🇷#كرواتيا_إسكتلندا | #يورو2020 pic.twitter.com/VAvYc1lvZX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 22, 2021

وأطلق مودريتش تسديدة قوية للغاية لكن حارس اسكتلندا تألق وحولها لركلة ركنية.

وسدد جون ماكجين كرة من داخل منطقة الجزاء أمسك بها حارس كرواتيا على مرتين.

وفي الدقيقة 42 سدد كالوم مكجريجور كرة زاحفة سكنت الشباك ليدرك التعادل لمنتخب اسكتلندا.

لم يحدث جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

لمسة فنان

بدأ الشوط الثاني بضغط من اسكتلندا وسدد جون ماكجين لكن كرته مرت بجوار المرمى بقليل.

وبينما كان الهدوء يسيطر على المباراة استغل مودريتش تمريرة من ماتيو كوفاسيتش وسددها بوجه قدمه اليمنى الخارجي ببراعة في الشباك ليسجل الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 62.

وأرسل أندرو روبرتسون عرضية من ركلة حرة لكن دفاع كرواتيا شتت الكرة سريعا.

وفي الدقيقة 77 ومن ركلة ركنية أرسلها مودريتش حولها بيريسيتش برأسية متقنة في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لكرواتيا.

هدأت المباراة كثيرا عقب هدف كرواتيا الثالث ورغم محاولات اسكتلندا التقدم للهجوم لتقليص النتيجة لكن لم يحدث أي شيء.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم أي جديد لتنتهي المباراة بفوز كرواتيا بثلاثة أهداف لهدف.