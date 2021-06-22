إنريكي: مرتبط بتعاقد مع إسبانيا حتى نهاية كأس العالم

شدد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على بقائه في منصبه، بغض النظر عن نتائج يورو 2020.

وكشفت تقارير إسبانية عن إمكانية رحيل المدير الفني في حال لم تتأهل إسبانيا لدور ثمن النهائي.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع سلوفاكيا غدا الأربعاء في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2020، والتي ستقام على ملعب لا كارتوخا دي إشبيلية في إسبانيا.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نلعب ما نلعبه من أجل أنفسنا، وهو التأهل للدور التالي، وذلك سينعكس في حال حققناه أم لا، سنلعب مثل باقي الفرق التي لم تتأهل بعد".

وتابع معلقا على أنباء رحيله عن تدريب المنتخب "لدي عقد حتى نهاية كأس العالم، لكن أنظر أنا هنا حاليا، ومستمر، وسعيد من أجل المتابعة، عقدي ينتهي بعد كأس العالم، وليس لدي نية لعدم الوفاء به".

واستمر "لا أعتقد أن موقفي الحالي من الانتقادات غير عادل، في النهاية المطلوب من المدرب هي النتائج وتحقيق الأهداف، أتمنى أن نعبر للدور التالي، لكن في كرة القدم هناك العديد من المواقف التي لا يمكننا السيطرة عليها، وأنا أقبل أي انتقاد".

وشدد" يجب علينا أن نحسن إنهائنا للهجمات، وصنع فرص للقيام بذلك، ويجب علينا القيام بالعديد من الأشياء بشكل جيد، ومحاولة التركيز على ذلك هو أصعب شيء في كرة القدم، نحن فريق من الصعب التغلب عليه، اللعب ضدنا ليس بالأمر السهل".

وأتم تصريحاته "ألق نظرة على الفرق الأخرى التي قد تكون مفضله، عدد الفرص التي خلقوها وعدد أهدافهم، هناك عجز يمكن لأي شخص رؤيته وأنا لن أنكر ذلك".

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد نقطتين خلف سلوفاكيا والسويد.

ويحتاج منتخب إسبانيا للفوز على سلوفاكيا بأي نتيجة للتأهل لدور الـ 16، بينما يكفي منتخب سلوفاكيا التعادل لضمان التأهل.