أسود شجاعة

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 22:54

كتب : فادي أشرف

التشيك - إنجلترا

تحلت أسود إنجلترا بالشجاعة، ولم ترتكن لضمان تأهلها للدور الثاني، ولم تخف من مواجهة نارية في دور الـ 16 لـ يورو 2020.

إنجلترا استعادت توازنها في إطار بحثها عن أول لقب يورو في تاريخها، وبعد التعادل المخيب مع اسكتلندا في الجولة السابقة 0-0، وفازت على التشيك 1-0 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بفضل هدف رحيم ستيرلنج الثاني في البطولة.

إنجلترا تصدرت المجموعة الرابعة بـ 7 نقاط وستواجه وصيف مجموعة الموت السادسة، أي أنها قد تواجه فرنسا أو البرتغال أو ألمانيا في استاد ويمبلي في لندن يوم 29 يونيو.

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فيما احتلت التشيك المركز الثالث بفارق الأهداف عن كرواتيا التي فازت على اسكتلندا 3-1 في ذات المجموعة، حيث امتلك الفريقان في النهاية 4 نقاط، فيما حصلت اسكتلندا على نقطة وحيدة وودعت البطولة.

تشكيل جاريث ساوثجيت شهد تغييرات كثيرة سواء لظروف العزل بسبب مخالطة بيلي جيلمور لاعب اسكتلندا، أو لتجربة لاعبين جدد.

جاك جريليش عوض المعزول ماسون ماونت، بوكايو ساكا دخل التشكيل بدلا من فيل فودين، فيما عاد هاري ماجواير للدفاع على حساب تايرون مينجز.

أما التشيك فدخلت بتشكيلتها المعتادة بقيادة أبرز مهاجمي البطولة باتريك شيك.

المباراة بدأت ساخنة بعد أن حصل ستيرلنج على كرة طولية لعبها من فوق توماس فاسليك حارس التشيك، لكنها ضربت القائم الأيمن وخرجت خارج الملعب في الدقيقة الثانية.

ولكن في الدقيقة 12، نثر جريليش سحره في الملعب ولعب عرضية ولا أروع قابلها ستيرلنج برأسية تقدم بها الإنجليز.

وفي الدقيقة 25، أهدر هاري كين فرصة ذهبية بعدما تلقى طولية ديكلان رايس، وراوغ، لكن فاسليك تألق أمام تسديدته.

وهددت التشيك مرمى إنجلترا عن طريق توماس سوتشيك وتوماس هوليش ولكن جوردان بيكفورد كان بالمرصاد للتسديدتين.

وحاول كين تسجيل أول أهدافه في البطولة في الدقيقة 42، ولكن فاسليك تصدى لتسديدته القوية مرة أخرى.

الشوط الثاني لم يشهد الكثير من الأحداث، سوى هدف ملغي للبديل جوردان هندرسون الذي حل بدلا من ديكلان رايس بسبب التسلل في الدقيقة 85.

يورو 2020 التشيك إنجلترا
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