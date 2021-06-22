أسامة نبيه: مواجهة المقاصة في الدوري تختلف عن الكأس.. وخرجنا بدون غيابات

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 21:58

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة - سيف الجزيري

أبدى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول بالزمالك سعادته بتأهل الفريق إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتغلب الزمالك على مصر للمقاصة بهدفين دون مقابل ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.

وقال أسامة نبيه في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "سعداء من أجل التأهل إلى نصف النهائي".

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وتابع "اللاعبون كان لديهم الدافع لتحقيق الفوز في اللقاء من أجل التأهل لنصف نهائي الكأس".

وأضاف "خرجنا من لقاء اليوم بدون غيابات عن المباراة المقبلة أمام المقاصة في الدوري".

ويلعب الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري مساء يوم الإثنين.

وشدد نبيه "مباراة المقاصة المقبلة في الدوري ستختلف عن لقاء الكأس بكل تأكيد".

واختتم تصريحاته "لاعبو الزمالك سيخوضون المباراة المقبلة للفوز في ظل منافسة الفريق على لقب الدوري".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 58 نقطة من 26 مباراة خاضهم الفريق وبفارق 15 نقطة عن المصري.

أما الأهلي فيحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 19 مباراة خاضهم في الدوري المصري.

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