كرة سلة - الزمالك يهزم الاتحاد ويعادل نتيجة مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 21:13

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - كرة سلة

عادل فريق رجال الزمالك لكرة السلة نتيجة سلسلة نهائي دوري السوبر بعد التغلب على الاتحاد في المباراة الثانية.

ونجح الزمالك في التغلب على الاتحاد السكندري بفارق 10 نقاط بنتيجة 80-70 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويقام نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5 أي الفريق الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب، وأصبحت النتيجة 1-1 بين الفريقين.

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وتقام المباراة الثالثة بعد غد الخميس في تمام السابعة مساء على نفس الصالة.

وشهد اللقاء تفوق الزمالك منذ البداية مع صحوة من الفريق السكندري متأخرة في الفترة الرابعة لم تكن كافية لتعديل النتيجة.

وتقدم الزمالك في الفترة الأولى بنتيجة 12-3 قبل منتصف الفترة قبل أن يحسمها لصالحه بنتيجة 18-11.

وشهدت الفترة الثانية صحوة سكندرية إذ نجح الاتحاد في التعادل 28-28 قبل أن يتألق مهاب ياسر وينهي الزمالك الفترة بنتيجة 42-30.

أما الفترة الثالثة فشهدت تفوق كامل لفريق الزمالك حتى نهايتها ووصل فارق النقاط بها إلى 22 نقطة قبل أن تنتهي بنتيجة 62-45 لصالح الأبيض.

وفي الفترة الرابعة تألق أحمد عادل دولا من فريق الاتحاد وسجل 8 نقاط متتالية ليتقلص الفارق بتقدم الزمالك 66-58.

وعاد الزمالك من جديد ليتقاسم الفترة مع الاتحاد وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 80-70.

ويحتاج بطل الدوري للنسخة الحالية للفوز في مباراتين من المباريات المقبلة وبات من المؤكد الوصول إلى المباراة الرابعة على الأقل.

وتقام المباراة الثالثة مساء الخميس بينما الرابعة مساء السبت وفي حال اللجوء لمباراة خامسة فاصلة ستقام مساء يوم الإثنين.

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