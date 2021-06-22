مؤتمر لوف: دفاعات المجر يمكنها جعل منافسها يائسا..وموقف مولر من المشاركة

أكد يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا على صعوبة اختراق دفاعات المجر، كما تحدث عن إصابة توماس مولر.

ويلتقي منتخب ألمانيا غدا الأربعاء مع المجر في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2020، والتي ستقام على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

وقال لوف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "من الطبيعي أن نستقبل الفرص أمام فرق مثل فرنسا والبرتغال، بالطبع كنا أفضل أمام البرتغال، لم أكن راضيا لأننا ارتكبنا بعض الأخطاء، ولكننا سيطرنا على المباراة، وكان ذلك أساسا جيدا للبناء عليه".

وتحدث لوف عن ليون جوريتسكا قائلا: "أعتقد أم بإمكانه أن يشارك، بالطبع أفضل أن أقدمه ببطء، لقد ترك انطباعا جيدا بالتدريبات، ولكن بالطبع لا يمكنك أن تعرف ماذا ستقدم في المباريات بعد انقطاع لفترة طويلة".

ولم يشارك جوريتسكا في أي مباراة منذ بداية البطولة بسبب تعرضه للإصابة قبل بدايتها.

وتابع "المجر يمكنهم جعل خصمهم يائسا بعملهم الدفاعي، دائما ما يكونون على استعداد جيد، رأينا فرنسا عانت من مشاكل كثيرة أمامهم، والبرتغال لم تتمكن من التسجيل حتى الدقيقة الـ 80، لن تكون مباراة مفتوحة كمباراة البرتغال لقد حققوا تقدما كبيرا".

واستمر "جمال موسيالا سيكون في قائمة مباراة الغد، لقد خطى بعض الخطوات للأمام ويستحق ذلك".

كما تطرق للحديث عن ليروي ساني قائلا: "نعلم أنه يتمتع بصفات عالمية، لقد تحسن بشكل ملحوظ، في بعض الأشياء وكان أداؤه التدريبي جيدا جدا، وعندما يحصل على فرصته سيظهر ذلك".

وعن حالة توماس مولر وإمكانية مشاركته في المباراة قال: "علينا الانتظار حتى صباح الغد، سيخضع لاختبار لمعرفة ما إذا كان سيكون متاحا أم لا ثق نقرر".

وأتم "سننتظر حتى يكون لدينا الرؤية كاملة وبوضوح، ثم سنقرر، هناك خيارات كثيرة بديله لمولر وإمكانيات مختلفة، سنتحدث مع اللاعبين ثم سنقرر".

وتعرض توماس مولر للإصابة في التدريبات، ولم يتدرب مع الفريق اليوم.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني حاليا في المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة مع البرتغال.

ويحتاج منتخب ألمانيا إلى التعادل مع المجر لضمان التأهل لدور الـ 16 على الأقل كأفضل ثالث.