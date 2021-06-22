انتهت يورو 2020 – كرواتيا (3) - (1) اسكتلندا.. انتصار رفاق مودريتش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي كرواتيا واسكتلندا التي تقام في ملعب هامبدن بارك في ثالث جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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نهاية المباراة بانتصار كرواتيا بثلاثة أهداف لهدف وتأهلهم لدور الـ16.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق78: جووووووووووووووووول بيريسيتش يسجل الهدف الثالث لكرواتيا برأسية من ركلة ركنية.

ق62: جوووووووووووووول مودريتش يسجل الهدف الثاني لكرواتيا بتسديدة رائعة.

ق59: تسديدة من جون ماكجين بعد عرضية لكن تصويبته مرت بجوار المرمى بقليل.

ق50: تسديدة من يوشكو جفارديول لكن حارس اسكتلندا تألق وأبعدها.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: جوووووووووول بوووووووم التعادل لمنتخب اسكتلندا بتسديدة زاحفة من كالوم مكجريجور.

ق35: انحصار اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأخيرة واستحواذ كبير لكرواتيا.

ق24: تسديدة من جون مكجين تصدى لها حارس كرواتيا على مرتين.

ق22: تسديدة قوية للغاية من مودريتش تألق حارس اسكتلندا أمامها وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق17: جوووووووووول أوووول لكرواتيا بتسديدة من نيكولا فلاسيتش من داخل منطقة الجزاء.

ق6: تهديد أول من اسكتلندا بعرضية من جون ماكجين تابعها تشي أدامز بتسديدة لكن حارس كرواتيا ليفاكوفيتش تصدى لتسديدته.

انطلاق المباراة.