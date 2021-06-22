انتهت يورو 2020 – التشيك (0) - (1) إنجلترا

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلنج - إنجلترا - التشيك (يورو 2020)

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إنجلترا والتشيك التي تقام في ملعب ويمبلي في ثالث جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة

ق86: هدف ملغي لجوردان هندرسون بسبب التسلل

ق67: مشاركة جود بيلينجام بدلا من جاك جريليش

انطلاق الشوط الثاني بمشاركة جوردان هندرسون في مكان ديكلان رايس

نهاية الشوط الأول

ق42: صاروخ من هاري كين يتصدى لها فاسليك

ق35: تسديدة قوية من سوتشيك كادت تسكن مرمى بيكفورد

ق27: تسديدة قوية من هوليش وتصدي رائع من بيكفورد

ق25: ماذا أهدرت يا كين.. تمريرة رائعة من رايس، ومراوغة من كين وتسديدة لكن حارس التشيك فاسليك يتألق أمامه

ق12: جووووووول إنجليزي أول.. رحيم ستيرلنج يسجل رأسية بعد عرضية جريليش الرائعة

ق2: ستيرلنج يهدر الفرصة الأولى بعد كرة طولية حاول لعبها "لوب" ولكنها ترتطم بالقائم

انطلاق المباراة.

إنجلترا التشيك يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
لمسة فنان 19 دقيقة | يورو 2020
إنريكي: مرتبط بتعاقد مع إسبانيا حتى نهاية كأس العالم 23 دقيقة | يورو 2020
أسود شجاعة 26 دقيقة | يورو 2020
باسم مرسي: لا أستطيع الإجابة على سؤال "مفاوضات الزمالك" ساعة | الدوري المصري
أسامة نبيه: مواجهة المقاصة في الدوري تختلف عن الكأس.. وخرجنا بدون غيابات ساعة | الدوري المصري
كارتيرون: الحديث عن صفقات الزمالك الجديدة يضحكني ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الزمالك يهزم الاتحاد ويعادل نتيجة مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر 2 ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر لوف: دفاعات المجر يمكنها جعل منافسها يائسا..وموقف مولر من المشاركة 2 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك