تشكيل يورو 2020 – بيريسيتش وفلاسيتش يقودان كرواتيا.. واسكتلندا بثنائي هجومي

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا تشكيل فريقه لملاقاة اسكتلندا في ملعب هامبدن بارك في ثالث جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن ملاحقه اسكتلندا.

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا كالتالي:

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

في الدفاع: يوشكو جفارديول- دوماجوج فيدا- ديان لوفرين- سيمي فرساليكو

في الوسط: لوكا مودريتش- مارسيلو بروزوفيتش- ماتيو كوفاسيتش

في الهجوم: إيفان بيريسيتش- نيكولا فلاسيتش- برونو بيتكوفيتش

وجاء تشكيل منتخب اسكتلندا كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد مارشال

في الدفاع: كيران تيرني- جرانت هانلي- سكوت مكتوميناي

في الوسط: أندرو روبرتسون- ستيفن أودونيل- سيتوارت أرمسترونج- كالوم مكجريجور- جون ماكجين

في الهجوم: تشي أدامز- ليندون ديكيس