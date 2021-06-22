خبر في الجول – اهتمام سعودي بـ حسين الشحات

يضع نادي الحزم السعودي حسين الشحات ضمن اهتماماته لضمه في الصيف الحالي.

وعلم FilGoal.com أن النادي السعودي يضع الشحات ضمن اهتماماته في سوق الانتقالات الصيفية.

ولكن ذلك الاهتمام لم يتطور لمخاطبة الأهلي رسميا سواء بعرض للشراء أو الإعارة هذا الصيف، وهو الأمر المنتظر حال استقر الرأي داخل إدارة النادي السعودي على البدء في التفاوض مع الأهلي لضمه حسبما علم FilGoal.com.

وعاد الحزم للدوري الممتاز في السعودية هذا الموسم، ويقوده المدرب البرازيلي أندريه جاسبار.

وسجل الشحات 5 أهداف وصنع مثلهم في 27 مباراة مع الأهلي هذا الموسم.

وانضم لاعب مصر للمقاصة السابق للأهلي من العين الإماراتي في صفقة قياسية في يناير 2019.