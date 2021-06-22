تشكيل يورو 2020 – عودة ماجواير وساكا أساسي مع إنجلترا.. وشيك يقود التشيك

عاد هاري ماجواير لتشكيل إنجلترا الأساسي في مواجهة التشيك اليوم الثلاثاء في ملعب ويمبلي في ثالث جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

فيما يخوض منتخب التشيك المباراة بذات التشكيل الذي واجه به كرواتيا في اللقاء السابق.

وتأهل كلا المنتخبين رسميا لدور الـ16 فيما ينتظران تحديد مركزيهما بنهاية المباريات.

ويتصدر منتخب التشيك المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن إنجلترا.

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

في الدفاع: لوك شاو- هاري ماجواير- جون ستونز- كايل ووكر

في الوسط: كالفين فيليبس- ديكلان رايس- بوكايو ساكا

في الهجوم: جاك جريليش- هاري كين- رحيم سترلينج

أما تشكيل التشيك جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: توماس فاكليك

في الدفاع: يان بوريل- توماس كالاس- أوندريج سيلوستكا- فلاديمير كوفال

في الوسط الدفاعي: توماس سوسيك- توماس هولز

في الوسط الهجومي: فلاديمير داريدا- ياكوب يانكتو- لوكاس ماسوبوست

في الهجوم: باتريك شيك