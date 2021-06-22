الإسماعيلي يطلق اسم أنوس على ملعب تدريبات الفريق الأول

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي إطلاق اسم أيقونة الدراويش عبد الرحمن أنوس على ملعب تدريبات الفريق الأول.

جاء ذلك تقديرا لمجهودات أنوس وما قدمه للإسماعيلي على مدار نصف قرن بتفان وإخلاص وفقا لما أعلنه مجلس إدارة الدراويش في بيانه.

وكان أنوس وافته المنية قبل يومين عن عمر ناهز 72 عاما.

ويعد أنوس أحد عناصر الجيل الذهبي للإسماعيلي الذي توج بدوري أبطال إفريقيا رفقة الدراويش في عام 1968.

وسبق لأنوس تدريب الإسماعيلي في موسم 1983-1984 كما تولى منصب المدير العام للنادي عدة مرات كان آخرها في عام 2010.