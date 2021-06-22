إنتر يعلن تعاقده مع تشالهان أوجلو

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن التعاقد مع هاكان تشالهان أوجلو في صفقة إنتقال حر قادما من ميلان.

وأشار النادي في بيان رسمي إلى أن هاكان قد وقع عقدا حتى نهاية 30 يونيو 2024.

وانتهي تعاقد اللاعب التركي صاحب الـ 27 عاما مع ميلان بنهاية الموسم المنقضي، ولم يتوصل لاتفاق من أجل تمديد تعاقده.

وشارك هاكان مع منتخب تركيا في بطولة يورو 2020، والتي أقصي منها من دور المجموعات بعد هزيمته في ثلاث مباريات.

ويعد هاكان هو أول صفقات حامل لقب الدوري الإيطالي في موسم الانتقالات الحالي.

وشارك هاكان مع ميلان الموسم المنقضي في 43 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل تسعة أهداف وصناعة 12 أخرين.

وساهم هاكان في تأهل ميلان إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد فترة من الغياب.

وكان ميلان قد أنهى الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.