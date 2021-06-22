انتهت دوري السلة - الزمالك (80)-(70) الاتحاد.. التعادل في سلسلة النهائي

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 18:53

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - كرة سلة

يلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندري في ثاني سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر والمقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

يقام النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب، ويتقدم الاتحاد السكندري بالفوز في مباراة دون مقابل.

الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الماضية والبطل التاريخي للمسابقة أما الزمالك فهو حامل لقب نسخة 2019.

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80-70 ونهاية المباراة

76-65 للزمالك ومتبقي 1:21

70-58 تألق من مهاب ياسر واتساع الفارق إلى 12 نقطة ومتبقي 6:30

66-58 للزمالك

66-56 ثلاثية جديدة لأحمد عادل دولا

الفترة الرابعة

62-45 للزمالك ونهاية الفترة الثالثة

61-39 ثلااااثية رائعة من إسلام سالم والفارق يتسع

58-39 للزمالك

49-30 أنس أسامة يسجل نقطتين

47-30 ثلااااثية رائعة من مهاب ياسر

اســــــتراحة

42-30 للزمالك ونهاية الفترة الثانية

40-30 صحوة بيضاء ومتبقي 30ثانية

36-30 ثلاااثية من كيجو والفارق يتسع لست نقاط

31-28 ثلااااثية رائعة من مهاب ياسر والتقدم للزمالك

26-25 ثلاثية رائعة من سمعة وتقليص الفارق لنقطة

24-19 ثلااثية من شوشة تقلص الفارق ومنتصف الفترة الثانية

21-13 للزمالك ومتبقي 8:30

الفترة الثانية

18-11 للزمالك ونهاية الفترة الأولى

14-9 ثلااااثية لسمعة تقلص الفارق

12-6 ثلاثية لهيثم كمال يقلص الفارق

12-3 للزمالك ومتبقي 6:26

8-1 ثلااااثية جديدة لهودج والتقدم زملكاوي

3-0 ثلاثية والتر هودج تتقدم للزمالك

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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