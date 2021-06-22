فرجاني ساسي ينشر "إحدى الحقائق": "اللاعب كان على وشك التجديد للزمالك"

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 18:44

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الأهلي والزمالك

نشر فرجاني ساسي لاعب الزمالك الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، فيديو على تويتر، يوضح فيه ما وصفه بـ "إحدى الحقائق التي تحدثت عنها".

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وفي الفيديو يروي مذيع برنامج "في الجول" على قناة الحدث أحمد جمال وضيفه أيمن عبد العزيز قائد الزمالك السابق، أن ساسي كان على وشك التجديد للزمالك في وجود المشرف العام السابق على الكرة في الزمالك أيمن يونس.

وأضاف جمال، وأكد عبد العزيز على كلامه، أن قبل دخول طارق حشيش المدير المالي السابق للزمالك وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق وحديثهما عن مستحقات ساسي القديمة، ما تسبب في عدم توقيعه.

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ساسي شارك الفيديو وكتب في التغريدة "دي واحدة من الحقائق اللي اتكلمت عنها"، وخاطب في تغريدته حسابي أيمن يونس وأيمن عبد العزيز.

وكان يونس عضوا للجنة التنفيذية ومشرفا على الكرة بعد تعيين لجنة أحمد البكري خلفا لمجلس مرتضى منصور بعد حله، فيما استمر إبراهيم عبد الله وطارق حشيش بعد استقالة يونس، مع لجنة عماد عبد العزيز التي خلفت أحمد البكري بعد رحيله متأثرا بمرضه.

*يؤكد موقع FilGoal.com أن لا علاقة له بالبرنامج المذاع على قناة الحدث

وكان ساسي قد كتب عبر تويتر قبل 10 أيام: " بكل فخر أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادى الزمالك، ويعلم الله أنني أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب".

وأضاف "ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات".

ساسي أتم "الخيرة فيما اختاره الله. وقريبا سوف أوضح كافة الحقائق".

وينتهي تعاقد ساسي بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك بعد انضمامه إليه قبل ثلاث سنوات.

وكان ساسي انضم لمعسكر منتخب تونس الدولي منذ بداية شهر يونيو حيث خاض نسور قرطاج ثلاث مباريات ودية وتعرض اللاعب للإصابة ولم يشارك، ولم يعد للقاهرة منذ ذلك التوقيت.

فرجاني ساسي انضم لنادي الزمالك عام 2018 قادما من نادي النصر السعودي. ومعهم فاز بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، بجانب كأس السوبر المصري السعودي الودية.

وشارك ساسي مع الزمالك في 103 مباراة. سجل فيهم 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

هذا الموسم، شارك ساسي حتى الآن في 27 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 7 آخرين.

فرجاني ساسي الزمالك إبراهيم عبد الله طارق حشيش أيمن يونس
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