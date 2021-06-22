انتهت كأس مصر - الزمالك (2)-(0) المقاصة

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 18:38

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة - سيف الجزيري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بثنائية دون رد

ق 81: زيزو يهدر فرصة خطيرة بعدما اصطدمت الكرة بالعارضة

ق 76: نزول شيكابالا ومروان حمدي بدلا من سيف الجزيري وأوباما

ق 60: جووووول أوباما والثاني بعد عرضية عبد الشافي

ق 56: جوووووول أوباما والأول للزمالك

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: إنذار لطارق حامد ولمودي

ق 35: انفراد من أحمد عادل بعد تمريرة من عبد الله مجدي لكنه يسدد أعلى مرمى جنش

ق 33: إنذار لمحمد مخلوف لاعب المقاصة بعد عرقلة حمزة المثلوثي

ق 32: عرضية جديدة من زيزو ورأسية خطيرة من الجزيري تمر جوار المرمى

ق 20: هجمة خطيرة وعرضية من زيزو وصلت إلى بنشرقي الذي سدد كرة خطيرة اصطدمت في قدم مدافع المقاصة ومرت جوار القائم

ق 18: إنذار لعبد الله مجدي لاعب المقاصة بعد تدخل قوي مع الونش

ق 8: عرضية من أوباما وتسديدة من بنشرقي تمر أعلى العارضة

انطلاق المباراة

الزمالك المقاصة كأس مصر
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