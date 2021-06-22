تقرير: ميلان يضع زياش أولوية.. وتحديد بدائل تشالهان أوجلو

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 18:38

كتب : FilGoal

حكيم زياش يحتفل بهدف تشيلسي في أتليتكو مدريد

يهتم نادي ميلان لضم حكيم زياش لاعب تشيلسي على سبيل الإعارة مع مراقبة لاعبين آخرين بدائل هاكان تشالهان أوجلو.

حكيم زياش

النادي : تشيلسي

ميلان

وكانت تقارير إيطالية قد كشفت عن اتفاق تشالهان أوجلو مع فريق إنتر للانضمام في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ميلان بنهاية الشهر الجاري.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت وموقع سكاي سبورت إيطاليا أن زياش هو أولوية ميلان في سوق الانتقالات الصيفية.

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وأشار التقرير إلى أن تشيلسي لا يرغب في بيع اللاعب لكن قد يوافق على رحيله على سبيل الإعارة.

وفقا لقناة سكاي سبورت لا يمكن لميلان التوقيع مع لاعب إلا في صفقة انتقال حر أو على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك بعد التوقيع مع مايك مينان وفيكايو توموري في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف التقرير عن متابعة ميلان لرافينا لاعب باريس سان جيرمان وجيمس رودريجز وتوماس ليمار وآدم وناس.

ويسعى ميلان لإيجاد بديل تشالهان أوجلو المقرر أن يرحل إلى إنتر.

كما دخل داني سيبايوس هو الآخر بين أهداف ميلان.

ميلان تشيلسي زياش
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