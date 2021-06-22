تشكيل مصر للمقاصة – باسم مرسي يقود الهجوم ضد الزمالك.. ودكة قوية
الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 18:27
كتب : بسام أبو بكر
أعلن محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني لمصر للمقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر.
ويقود باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق، هجوم الفريق الفيومي.
ويحتفظ عظيمة بدكة قوية تضم مصطفى شبيطة وعماد فتحي وصلاح عاشور وباولين فوافي.
وجاء التشكيل كاملا كالتالي..
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: أحمد صبيحة – عاصم سعيد - أحمد مودي – محمد دسوقي
الوسط: محمد مخلوف - هشام محمد – عبد الله مجدي – أحمد عادل "ميسي" – سعيد الونش
الهجوم: باسم مرسي
البدلاء: محمد كوكو – مصطفى شبيطة – عماد فتحي – صلاح عاشور – باولين فوافي – أحمد أمين أوفا – أحمد متعب – فارس طارق – خالد مصطفى