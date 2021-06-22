تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم أمام المقاصة في الكأس.. وعودة عواد لمقاعد البدلاء

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 18:17

كتب : أحمد شوقي صلاح

سيف الدين الجزيري يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثالث في أسوان

يقود سيف الدين الجزيري هجوم الزمالك في مواجهة مصر للمقاصة بكأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد المقاصة في ربع نهائي كأس مصر، في المباراة التي تقام بملعب السويس الجديد.

وعاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك للظهور على مقاعد بدلاء فريقه بعد غيابه في المباراة السابقة أمام أسوان للإصابة.

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وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: جنش.

الدفاع: حمزة المثلوثي – الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما.

الهجوم: أحمد زيزو – سيف الجزيري – أشرف بنشرقي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد – محمود علاء – حازم إمام – أحمد فتوح – محمد أشرف – شيكابالا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – مروان حمدي.

الزمالك سيف الجزيري المقاصة كأس مصر
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