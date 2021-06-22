أرقام في الجول توضح.. لماذا تحرك الأهلي لحسم صفقة كريم فؤاد

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 18:06

كتب : FilGoal

كريم فؤاد

تحرك الأهلي مبكرا لحسم صفقة كريم فؤاد ظهير النجوم المعار لإنبي، ولذلك الأمر أسباب عديدة.

بجانب كون فؤاد صفقة للمستقبل حيث يبلغ من العمر 21 عاما، فهو يلعب على الرواقين الأيمن والأيسر.

FilGoal.com وضع فؤاد في مقارنة مع ظهيري الأهلي الأساسيين، علي معلول ومحمد هاني لمعرفة مميزاته وعيوبه مقارنة بهما، بالنظر لأرقامهم في الدوري هذا الموسم.

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تجدر الإشارة أن فؤاد لعب 23 مباراة في الدوري، فيما لعب هاني 11 مباراة ولعب معلول 9 مباريات.

مدافع قوي ولا يفقد الكرة بسهولة

تقترب أرقام فؤاد بشدة من أرقام علي معلول ومحمد هاني الدفاعية.

هاني يحصل على الكرة من الخصم بمعدل 10.03 مرة في المباراة، أما علي معلول فيحصل عليها بمعدل 9.55 مرة في المباراة.

بينهما، يأتي كريم فؤاد بنسبة 9.89 حصول على الكرة من الخصم في المباراة.

لا يفقد فؤاد الكرة كثيرا، ولكن معلول وهاني يتفوقا عليه في تلك الجزئية.

يفقد فؤاد الكرة 5.26 في المباراة سواء بالضغط عليه أو التمرير الخاطئ. معلول يفقدها 3.08 في المباراة بينما يفقدها هاني 3.37 مرة في المباراة.

تطوير العرضيات وتحسين المنطقة الهجومية

بفضل لعبهما في فريق هجومي بطبعه، لعب علي معلول 89 عرضية في 9 مباريات في الدوري هذا الموسم، فيما لعب هاني 45 عرضية في 11 مباراة. فؤاد لعب 49 عرضية في 23 مباراة.

ولكن نسبة نجاح العرضيات توضح أن فؤاد يمكنه تطوير تلك الجزئية. نسبة نجاح محمد هاني 33%، وعلي معلول 29%، وكريم فؤاد 25%.

تلك النسبة تجعل معدل صناعة الفرص عند فؤاد مقبولا. فهو يصنع فرصة كل 93 دقيقة تقريبا، فيما يصنع هاني فرصة كل 247 دقيقة تقريبا.

معلول الهجومي أكثر من الثنائي الآخر، يصنع فرصة كل 36.5 دقيقة.

وبالتالي، كان من الطبيعي أن نجد معلول يمر في 86% من مواجهات الواحد ضد واحد الهجومية، مقارنة بـ 63% لهاني، و60% فقط لفؤاد.

لدى فؤاد الأقل خبرة فرصة للتحسن في الأهلي، ولكن الأمر يتوقف في النهاية على مدى قدرته على التطور، حيث يقدم أرقاما مقبولة بالنسبة لسنه وفريقه، ولكنه يظل على مسافة من ظهيري الأهلي الأساسيين.

كريم فؤاد الأهلي إنبي
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