كرة يد - الزمالك يكشف موعد السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 17:57

كتب : FilGoal

كرة يد - الزمالك - الأهلي

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي عن إقامة كأس السوبر الإفريقي لرجال كرة اليد في أغسطس المقبل.

وكشف نادي الزمالك عن مواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 23 من شهر أغسطس المقبل في مباراة السوبر الإفريقي.

وتقام مباراة السوبر الإفريقي في مدينة أغادير المغربية.

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ويتأهل الفائز من مواجهة السوبر الإفريقي إلى كأس العالم للأندية والمقرر لها في السعودية.

وكان الزمالك قد حقق لقب النسخة الأخيرة وشارك في مونديال الأندية.

كما تستضيف مدينة أغادير بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بداية من يوم 24 من الشهر نفسه.

وكشف الزمالك عن مشاركته في بطولة كأس الكؤوس أيضا.

وكان من المقرر إقامة البطولة في شهر مايو الماضي لكن تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

ودعم الزمالك صفوفه بضم الثنائي سيف الدرع ومحمد البسيوني "مودي" حتى الآن ضمن الانتقالات الصيفية.

كرة يد الزمالك إفريقيا
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