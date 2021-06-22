برشلونة يعلن حاجة ديمبيلي لتدخل جراحي بعد إصابة الركبة

يحتاج عثمان ديمبيلي جناح برشلونة إلى تدخل جراحي بعد تأكد إصابته في وتر الركبة اليمنى.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

وكشف نادي برشلونة في بيان رسمي عن تأكد إصابة ديمبيلي بخلع في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى.

وأوضح البيان الطبي للاعب حاجته للتدخل الجراحي، ولكن دون الكشف عن مدة الغياب.

وأجرى ديمبيلي فحوصات طبية صباح اليوم الثلاثاء قبل أن يتأكد أطباء برشلونة من حاجته للتدخل الجراحي.

وكان ديمبيلي قد شارك بديلا مع فرنسا أمام المجر في يورو 2020 قبل أن يغادر بسبب الإصابة.

وأعلن منتخب فرنسا خروج ديمبيلي من قائمة الفريق في اليورو بسبب الإصابة.

وخاض ديمبيلي 44 مباراة هذا الموسم مع برشلونة ونجح في تسجيل 11 هدفا مع الفريق الكتالوني.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد كشفت عن خطورة إصابة اللاعب في ركبته اليمنى.

وأشار التقرير إلى احتمالية غياب ديمبيلي عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

ويلعب منتخب فرنسا أمام البرتغال غدا الأربعاء في ختام مباريات المجموعة السادسة.