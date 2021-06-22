النجوم لـ في الجول: اتفقنا مع الأهلي مبدئيا على ضمه لـ كريم فؤاد.. هذا موعد إتمام التعاقد

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 17:09

كتب : أحمد الخولي

كريم فؤاد - الأهلي

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أنه اتفق مع الأهلي بشكل مبدئي على ضم الأخير لظهيره المعار إلى إنبي كريم فؤاد.

وقال الطويلة لـ FilGoal.com: "تم الاتفاق مع الأهلي مبدئيا على بيع كريم فؤاد له".

وأوضح "جلسة إتمام التعاقد ستكون بعد مباراة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي".

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وشدد "الأهلي طلب إرجاء إعلان كافة التفاصيل التعاقدية لما بعد مباراة الترجي التونسي".

وأتم "الأنباء التي تتحدث عن تحمل اللاعب لجزء من قيمة الصفقة، غير صحيحة".

وعلم FilGoal.com في فبراير الماضي، أن الأهلي قد حصل على رغبة اللاعب. (طالع التفاصيل)

كريم فؤاد، الذي يلعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، صاحب الـ21 عاما يلعب في إنبي لثاني موسم على التوالي معارا من النجوم.

ويبلغ فؤاد من العمر 21 عاما وانضم مؤخرا لمنتخب مصر الأولمبي.

وصنع فؤاد 5 أهداف في 22 مباراة مع إنبي هذا الموسم.

كريم فؤاد إنبي الأهلي
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