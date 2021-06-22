بوسكيتس ردا على فان دير فارت: قد أقلل من شأنه.. لكن لن أفعل ذلك

رد سيرخيو بوسكيتس قائد إسبانيا على رافاييل فان دير فارت لاعب هولندا السابق الذي قال إنه يتمنى مواجهة الأولى في يورو 2020 لأن فريقها ليس قويا.

وقال فان دير فارت يوم الإثنين للتليفزيون الهولندي:"إسبانيا مروعة، آمل أن تلعب هولندا ضدهم، لا يوجد شيء في هذا الفريق وكل ما يفعلونه هو تبادل الكرة من جانب إلى آخر وليس لديهم حتى لاعبا يعرف كيفية صناعة فرصة".

ولم يفوت بوسكيتس لاعب برشلونة الفرصة للرد فقال في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية:"حين تستخدم مفردات كهذه، أعتقد أنك لا تكون واعيا بالقدر الكافي".

وواصل "للأسف هذه التصريحات فقط برزت من حوار تلفزيوني كامل. قد أقلل من شأنه بثنائيات كثيرة واجهته فيها، لكني لن أفعل ذلك. أحترم زملائي السابقين".

وأتم "هناك منعطفات كثيرة في كرة القدم ومثل هؤلاء لا يستحقون الاهتمام".

وصرح كوكي لاعب إسبانيا عبر إذاعة كادينا كوبي تعليقا على كلام فان دير فارت "يريد لحظات من المجد، وهو يحظى بها الآن".

قبل أن يضيف بطريقة ساخرة "رأيته في كأس العالم، يمكننا أن نرى ذلك في الصورة التي نعلقها داخل مركز التدريب من نهائي كأس العالم 2010".

وأوضح "يظهر فان دير فارت مع أندريس إنيستا في صورة الهدف، ولذلك علينا أن نحترمه".

وأتم "سنحتفظ بهذه الكلمات لتحفيزنا قليلا، لن نعلقها في غرفة الملابس، لكننا سنحتفظ بها في ذاكرتنا إذا لعبنا مع هولندا".

وتأهلت هولندا إلى دور الـ16 من يورو 2020 بتصدر المجموعة الثالثة من 3 انتصارات.

فيما تعاني إسبانيا بطلة مونديال 2010 ويورو 2012 في المجموعة الخامسة، بعدما تعادلت في أول مباراتين ضد السويد وبولندا.

وتلعب إسبانيا يوم الأربعاء ضد سلوفاكيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.