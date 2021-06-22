إنجلترا توافق على حضور أكثر من 60 ألف مشجع لنهائي ونصف نهائي اليورو

وافقت الحكومة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، بعد مناقشات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على زيادة عدد الجمهور المسموح به في نهائي ونصف نهائي يورو 2020.

وتستضيف إنجلترا المباريات الثلاث في ملعب ويمبلي بلندن أيام 6 و7 و11 يوليو المقبل.

وستسمح بامتلاء 75% من مقاعد الملعب ما يعني أكثر من 60 ألف مشجع.

وشكر أليكساندر شيفيرين رئيس يويفا مسؤولي إنجلترا بالقول في تصريحات نشرتها صحيفة صن الإنجليزية "ممتن لرئيس الوزراء وحكومة المملكة المتحدة على عملهم الجاد لإنهاء هذه الأمور معنا، لتجعل المراحل النهائية من اليورو أكثر نجاحا في ملعب ويمبلي".

بينما صرح مارك بولينجام المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "رائع موافقة الحكومة على حضور 60 ألفا في ملعب ويمبلي خلال آخر 3 لقاءات".

وقالت تقارير في وقت سابق إن يويفا حدد ملعب بوشكاش أرينا في بودابست المجرية كإستاد بديل لويمبلي في حال شددت إنجلترا قيود السلامة من فيروس كورونا على المدعوين بتذاكر VIP لحضور نهائي ونصف نهائي اليورو.

🏟 ️ The UK government has announced that more than 60,000 fans will be permitted at the #EURO2020 semi-finals and final at Wembley Stadium, increasing attendance to 75% of capacity for each game. Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) June 22, 2021

وصرح بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا آنذاك أنه سيناقش تخفيف القيود مع يويفا.

وفي وقت سابق أجلت إنجلترا رفع القيود الصحية، التي تفرض على القادمين إليها من بلدان عدة، إلى يوم 19 يوليو المقبل.

ويُسمح بحضور 22 ألفا و500 مشجع في ملعب ويمبلي بلندن في مباريات دور المجموعات ليورو 2020، لكن هذا العدد سيرتفع إلى 45 ألفا في لقائين بالدور ثمن النهائي.

ويستضيف ملعب ويمبلي مباريات إنجلترا الثلاث في دور المجموعات وسيكون مسرحا لثاني وسابع لقاءات الدور ثمن النهائي.

إضافة إلى نصف نهائي ونهائي البطولة.

وتلعب إنجلترا في ويمبلي اليوم الثلاثاء ضد التشيك في إطار لقاءات المجموعة الرابعة.

وتتصدر التشيك ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن إنجلترا ورصيد كل منهما 4 نقاط وضمنا التأهل للدور ثمن النهائي.

بينما تتذيل اسكتلندا ترتيب المجموعة برصيد نقطة مثل كرواتيا الثالثة.