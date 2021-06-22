يويفا يرفض طلب بلدية ميونيخ بشأن تأييد المثليين في لقاء ألمانيا والمجر

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 15:01

كتب : FilGoal

أليانز أرينا

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" طلب بلدية ميونيخ الألمانية تلوين ملعب أليانز أرينا بعلم قوس قزح، الذي يرمز للمثليين، كتأييد لهم.

وطلبت ميونيخ ذلك كنوع من الاعتراض على قانون تراه ضد المثليين تم الموافقة عليه بالأغلبية في البرلمان المجري.

وأرادت البلدية تلوين الملعب خلال مباراة ألمانيا والمجر يوم الأربعاء في ختام الدور الأول ليورو 2020.

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لكن يويفا رفض معللا "نقدر قيمة المبادرة، لكن كمؤسسة محايدة على الصعيدين السياسي والديني لا يمكننا الموافقة على نقل رسالة موجهة إلى دولة أو حكومة بعينها".

وتحل المجر ضيفة على ألمانيا في ملعب أليانز أرينا الخاص بنادي بايرن ميونيخ.

وفي الوقت ذاته ستلعب فرنسا ضد البرتغال في المجموعة السادسة.

وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وتليها ألمانيا بثلاث نقاط مثل البرتغال الثالثة بينما تتذيل المجر بنقطة وحيدة.

والتعادل سيكفي ألمانيا لبلوغ الدور ثمن النهائي بينما تحتاج المجر للفوز.

المجر ألمانيا يورو 2020
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