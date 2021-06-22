فان دير فارت: أريد مواجهة إسبانيا التي لا تمتلك شيئا.. وكوكي: أعرفك من هدف إنيستا

لم يتردد كوكي لاعب وسط أتليتكو مدريد ومنتخب إسبانيا في الرد على تصريحات الهولندي رفائيل فان دير فارت لاعب الطواحين السابق والذي انتقد طريقة لعب الإسبان.

وكان فان دير فارت قال أمس الاثنين للتليفزيون الهولندي: "إسبانيا مروعة، آمل أن تلعب هولندا ضدهم، لا يوجد شيء في هذا الفريق وكل ما يفعلونه هو تبادل الكرة من جانب إلى آخر وليس لديهم حتى لاعبا يعرف كيفية صناعة فرصة".

ورد كوكي عبر الإذاعة الإسبانية "كادينا كوب" قائلا: "يريد فان دي فارت لحظات من المجد، وهو يحظى بها الآن".

قبل أن يضيف بطريقة ساخرة "رأيته في كأس العالم، يمكننا أن نرى ذلك في الصورة التي نعلقها داخل مركز التدريب من نهائي كأس العالم 2010".

وأوضح "يظهر فان دير فارت مع أندريس إنيستا في صورة الهدف، ولذلك علينا أن نحترمه".

وأتم "سنحتفظ بهذه الكلمات لتحفيزنا قليلا، لن نعلقها في غرفة الملابس، لكننا سنحتفظ بها في ذاكرتنا إذا لعبنا مع هولندا".

وتأهلت هولندا إلى دور الـ16 من يورو 2020 بتصدر المجموعة الثالثة من 3 انتصارات.

فيما تعاني إسبانيا بطلة مونديال 2010 ويورو 2012 في المجموعة الخامسة، بعدما تعادلت في أول مباراتين ضد السويد وبولندا.

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