جيرو مدافعا عن نفسه: الجد لم يمت بعد

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 14:40

كتب : FilGoal

جيرو - تشيلسي ضد نيوكاسل

شدد أوليفييه جيرو لاعب فرنسا أنه يستطيع منح فريقه الكثير رغم بلوغه 34 عاما وجلوسه احتياطيا لكريم بنزيمة مهاجم منتخب الديوك.

وقال جيرو لصحيفة لو فيجارو الفرنسية:"لم أنته، هذا أبعد ما يكون عني. فليعتمدوا علي، الجد لم يمت. اقتربت من بلوغ 35 عاما لكن لدي نهم لاعب في العشرين".

وواصل "أنا هنا للمساهمة ولتقديم ما أريد. أعرف كيف أفعل ذلك مع المنتخب. لدي الرغبة، لو يريد اللاعبون الشباب إزاحتي، عليهم أن يكونوا مستعدين أيضا".

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وشارك جيرو لمدة 14 دقيقة في لقاء فرنسا والمجر الذي انتهى بهدف لمثله يوم السبت.

كانت المباراة رقم 107 للاعب تشيلسي مع منتخب فرنسا، سجل 44 هدفا للأخير.

وتستعد فرنسا لمواجهة البرتغال حاملة اللقب يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليورو 2020.

وضمنت فرنسا، بطلة مونديال 2018، التأهل للدور ثمن النهائي والفوز على البرتغال سيمنحها صدارة المجموعة.

جيرو فرنسا يورو 2020
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