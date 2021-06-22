ميدياست: راموس يطلب وقتا للتفكير في عرض روما

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 14:14

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

تقدم نادي روما الإيطالي بعرض لـ سيرخيو راموس، وطلب المدافع الإسباني وقتا للتفكير.

ووفقا لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية فأن النادي الإيطالي عرض راتب 7.5 مليون يورو على قائد ريال مدريد السابق.

وأعلن راموس في مؤتمر صحفي منذ أيام رحيله عن صفوف ريال مدريد بعد 15 عاما ارتدى خلالها قميص الملكي.

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وأضاف التقرير أن الجيالوروسي عرض على راموس (35 عاما) عقد يمتد لعامين، وبأقل من الراتب الذي تقاضاه في ريال مدريد بـ 12 مليون يورو.

وما قد يعزز إمكانية انضمام راموس هو "مرسوم الرعاية" إذ سيحق له دفع 100 ألف يورو ضرائب فقط على أي عائدات من خارج إيطاليا مثل حقوق الرعاية والصور، وهو مرسوم تابع للضرائب يَسري على الوافدين من خارج إيطاليا لمدة عامين.

وطالب راموس بعضا من الوقت للتفكير في العرض.

وارتبط اسم المدافع الإسباني بالانضمام لباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وإشبيلية، لكن راموس نفى إمكانية العودة لفريقه السابق.

وحال انضم راموس لروما سيجد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد للذئاب، والذي سبق أن دربه في ريال مدريد خلال 3 مواسم في 137 مباراة.

سيرخيو راموس روما الدوري الإيطالي
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